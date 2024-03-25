بعد التقلبات الجوية.. "الزراعة" توجه تحذيرات مهمة لمزارعي المانجو والزيتون

كتب- عمرو صالح:

شهدت البلاد خلال الأيام الماضية تقلبات جوية مصاحبة لبداية فصل الربيع حيث يسود طقس حار خلال فترات النهار وبرودة قارسة ورياح خلال فترات الليل الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على المحاصيل وأشجار الفاكهة.

من جانبه قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن الأجواء التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية أجواء ربيعية جاءت بعد موجة حارة شديدة توجب على مزارعي المانجو والزيتون الحذر ورفع احتياطاتهم.

وأوضح "فهيم"، لمصراوي أنه يجب على مزارعي المانجو والزيتون اتباع الآتي:

- الحفاظ قدر الإمكان على ضبط الري وتقليل الفترة بين الريات مع إضافة حمض الفولفيك ونترات الماغنسيوم مع كل رية؛ لضبط سريان العصارة.

- التكثيف من رش الكالسيوم بورون للزيتون والمانجو.

- دعم مراحل التزهير عن طريق الرش للخضر تحت الأنفاق.

-رش المحاصيل الأرضية التي في فترة التحجيم بنترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 ك/فدان، أو الإضافة أرضا بمعدل 4ك/فدان، أو الرش بسترات البوتاسيوم بمعدل 8 جم/ لتر، أو الرش بالكالسيوم بورون.

وحذر مدير مركز المناخ المزارعين من انتشار بعض الحشرات خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الأجواء الحالية بيئة خصبة لتكاثرها مشددًا على ضرورة الرش بصفة مستمرة.

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