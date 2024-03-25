ارتفاع الحرارة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

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العظمى على القاهرة 30 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة طقس حارة

كتب- محمد عبد الناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرى من الإثنين 25 مارس 2024 إلى الأحد 31 مارس 2024.

وأكدت الهيئة أنه يسود الاثنين طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

- يوجد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

اعتبارا من الثلاثاء 26 مارس إلى الأحد 31 مارس:

- ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهاراً مائل للبرودة ليلاً

الثلاثاء والأربعاء: نشاط رياح على مناطق غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

الخميس والجمعة والسبت والأحد: نشاط رياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.