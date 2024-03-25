نشرة منتصف الليل| حقيقة تعطيل الدراسة عقب عيد الفطر.. وخسوف للقمر خلال ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس الأحد، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي.

فيديو.. حقيقة تعطيل الدراسة عقب عيد الفطر وتخفيف المناهج

كشف مجدي حمزة، الخبير التربوي، حقيقة توقف الدراسة بعد عيد الفطر 2024 المبارك؛ استعدادا لإجراء الامتحانات الختامية للعام الدراسي الجاري.

وأوضح مجدي حمزة في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدراسة مستمرة بعد عيد الفطر 2024، والجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني كما هو دون تغيير.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

هل ستشهده مصر؟.. تفاصيل خسوف "شبه ظلي" للقمر خلال ساعات

تشهد الكرة الأرضية خلال الساعات المقبلة خسوف القمر2024 من النوع "شبه ظلي"، والذي يحدث عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض حيث تخفت إضاءة القمر ولا تنطفيء وتميل إلى اللون الأحمر الخسوف الكلي.

ووفقا للأبحاث الفلكية التي أجرت فإنه خسوف القمر سيكون مرئيًا في أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، ولكن لن يُرى في مصر والمنطقة العربية ويغطي هذا الخسوف شبه ظل الأرض 95.6% تقريبًا من قرص القمر، وتستغرق جميع مراحله منذ بدايته حتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و39 دقيقة تقريبا

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

قرار جديد من التموين بشأن الخبز المدعم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعديل تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعم للمخابز العاملة بالقطاعين العام والخاص، وذلك بعد قرار تحريك أسعار المحروقات (سولار غاز)، وذلك طبقا للتوجيه الوزاري رقم ( 11 ) لسنة 2024 الصادر بتاريخ اليوم.

ونص القرار على الآتي:

المادة الأولى: يتم تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التموينية بالقطاعين (العام الخاص) في ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم (282) لسنة 2024 والمتضمن تحديد اسعار المواد البترولية ومنها ( السولار) ليتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود ( السولار) في عملية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين بدرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية مائل للبرودة على السواحل الغربية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ورياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

حقيقة سرقة مقتنيات أثرية من مبنى وزارة التعليم القديم

شدد الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، على القيمة التاريخية والأثرية لقصر الأميرة فائقة، الذي كان مقرًا لوزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أهمية المحافظة على المبنى الذي يضم لوحات فنية عمرها أكثر من مئة عام.

ونفى "موسى"، الشائعات بشأن سرقة لوحات أو تماثيل من القصر، موضحًا أن الوزراء يأخذون فقط متعلقاتهم الشخصية عند مغادرتهم للوزارة، ولا يتم أخذ أية قطع أثرية، مؤكدًا على ضرورة تدخل الجهات الأثرية لاستغلال القصر في النشاط السياحي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا