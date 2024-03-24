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BBC

محلل سياسي: تحركات إسرائيلية نحو الولايات المتحدة لمناقشة خطة اجتياح محتملة لرفح الفلسطينية

11:09 م الأحد 24 مارس 2024

الدكتور أسامة شعث

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كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، أن العلاقات بين أمريكا وإسرائيل هي علاقات استراتيجية راسخة لا تتأثر بالتغيرات الظرفية، وأن الاختلافات التي تظهر على السطح تكون غالبًا تكتيكية وليست في الأسس الاستراتيجية.

أكد "شعث" خلال حديثه في برنامج "ملف اليوم" على قناة "القاهرة الإخبارية"، على أن الخلاف الذي يُشاع بين الجانبين هو خلاف في الشكل فقط.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن هناك تحركات من قبل الحكومة الإسرائيلية نحو الولايات المتحدة لبحث الخطوات النهائية لخطة محتملة لاجتياح رفح الفلسطينية.

وألمح إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في ردع "نتنياهو" أو حتى في وقف الحرب، لافتًا إلى أن موقفها في مجلس الأمن كان غير حاسم وواضح بما يخص وقف إطلاق النار، مما أدى إلى رفض روسيا والصين لمشروع القرار الأمريكي.

الدكتور أسامة شعث خطة اجتياح محتملة لرفح تحركات إسرائيلية نحو أمريكا العلاقات بين أمريكا وإسرائيل برنامج ملف اليوم قناة القاهرة الإخباري

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