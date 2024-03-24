كتبت- داليا الظنيني:

شدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على التدابير التي تتخذها الحكومة لضمان توافر السلع والمواد الغذائية في الأسواق، مع التركيز على تلك السلع التي تشهد عجزًا في الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على برنامج "على مسئوليتي"، أوضح "الحمصاني"، أنه سيتم قريبًا بدء خطوات إنشاء مخزون استراتيجي للسلع الأساسية، ضمن جهود الحكومة لتنظيم الأسواق.

وأضاف متحدث الحكومة، أن هناك خطة ستوضع قريبًا لتأمين السلع الغذائية التي تشهد نقصًا، والسلع المستهدفة تشمل السكر والقمح والذرة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور الانتهاء من الدراسة.

وأشار "الحمصاني"، إلى أن الدولة تمتلك بالفعل مخزونًا استراتيجيًا من السلع، وأن الخطوات الجديدة تهدف إلى تعزيز توافر تلك السلع التي تحتاج إلى مزيد من الدعم.

وأختتم متحدث الوزراء، بالقول إن الحكومة ستضخ قريبًا 300 ألف طن من السلع كمخزون استراتيجي لضمان استقرار الأسواق المحلية.