هل ستشهده مصر؟.. تفاصيل خسوف "شبه ظلي" للقمر خلال ساعات

كتب- عمرو صالح:

تشهد الكرة الأرضية خلال الساعات المقبلة خسوف القمر2024 من النوع "شبه ظلي"، والذي يحدث عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض حيث تخفت إضاءة القمر ولا تنطفيء وتميل إلى اللون الأحمر الخسوف الكلي.

ووفقا للأبحاث الفلكية التي أجرت فإنه خسوف القمر سيكون مرئيًا في أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، ولكن لن يُرى في مصر والمنطقة العربية ويغطي هذا الخسوف شبه ظل الأرض 95.6% تقريبًا من قرص القمر، وتستغرق جميع مراحله منذ بدايته حتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و39 دقيقة تقريبا

كما أنه لا يمكن رؤية هذا الخسوف بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التلسكوبات في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف، ومنها جزء كبير من قارة أوروبا، شمال/ شرق قارة آسيا، جزء كبير من أستراليا، أمريكا الشمالية والجنوبية، جزء كبير من قارة إفريقيا، المحيط الأطلسي، المحيط الهادي، والقارتان القطبية الشمالية والجنوبية.

يُذكر أن ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري تفيد في التأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية بإعتبار أنها تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.