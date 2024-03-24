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قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم ندوتين بالتعاون مع وزارتى الشباب والهجرة- صور

05:53 م الأحد 24 مارس 2024

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم ندوة تثقيفية

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كتب- محمد سامي
نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من العاملين بالوزارة.

وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تنمية الوعى الثقافى والوطنى لدى الطلائع من الشباب والنشء.

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى العسكرى بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ندوة تثقيفية بحضور السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وعدد من العاملين بالوزارة وذلك فى إطار الدور الذى تقوم به القوات المسلحة لتعميق الشعور الوطنى للشباب المصرى داخل الوطن وخارجه .

وشهدت الندوتين تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والمحاضرات واللقاءات التوعوية بهدف الإرتقاء بمستوى المعرفة والوعى الوطنى لدى مختلف القطاعات من أبناء الشعب المصرى العظيم .

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوتين كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على توعية أبناء الشعب المصرى العظيم بحجم التحديات الحالية ومدى إرتباطها بالمتغيرات المستمرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ، كذلك الدور الذى تقوم به الدولة المصرية بكافة المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين .

كما تم خلال الندوتين تكريم عدد من أسر الشهداء ، واختتمت الندوتين بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

ندوة تثقيفية الدفاع الشعبي أشرف صبحى الشباب والهجرة

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