قرار جديد من التموين بشأن الخبز المدعم



كتب - محمد سامي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعديل تكلفة تصنيع الخبز البلدي المدعم للمخابز العاملة بالقطاعين العام والخاص، وذلك بعد قرار تحريك أسعار المحروقات (سولار غاز)، وذلك طبقا للتوجيه الوزاري رقم ( 11 ) لسنة 2024 الصادر بتاريخ اليوم.

ونص القرار على الآتي:

المادة الأولى: يتم تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التموينية بالقطاعين (العام الخاص) في ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم (282) لسنة 2024 والمتضمن تحديد اسعار المواد البترولية ومنها ( السولار) ليتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود ( السولار) في عملية.

- إجمالي تكلفة تصنيع الرغيف خبز ماو طري 20.89 قرش، والصافي 15.48 قرش

- إجمالي تكلفة تصنيع الرغيف خبز ماو ملدن 23.03 قرش، وصافي تكلفة إنتاج الرغيف 17.62 قرش

- إجمالي تكلفة تصنيع الرغيف الخبز المجري 20.28 قرش، وصافي تكلفة إنتاج الرغيف 14.83 قرش.

كما أوضحت التموين أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستقوم بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار بالقطاعين ( العام الخاص ) بالإضافة إلى سداد الجزء المخصوم من تكلفة تصنيع الخبز لسداد قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع ( الخاص ) عن كل رغيف للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم ثابت عند 5 قروش، في حين تتحمل الدولة باقي التكلفة.