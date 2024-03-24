وزير الزراعة يبحث مع بعثة "إيفاد" الموقف التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة

كتب- أحمد السعداوي:

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا اليوم الأحد، مع وفد البعثة الإشرافية لصندوق التنمية الزراعية "إيفاد"، برئاسة د.محمد عبد القادر، مدير المكتب القطري لـ"إيفاد" بالقاهرة؛ لبحث الموقف التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، وسبل المعيشة في مناطق عمله بمحافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان.

وأشاد القصير بالتعاون البناء والمثمر مع "إيفاد"، مشيرًا إلى أن هناك نحو 100 ألف مستفيد من خدمات مشروع "SAIL" في مناطق عمله؛ سواء في مجال التنمية الزراعية، أعمال الري والصرف وتغير المناخ والإنتاج الحيواني والإرشاد والتمويل الريفي، وأيضًا مجال تنمية المجتمع؛ من خلال الأنشطة والخدمات التعليمية والصحية والتنموية ومياه الشرب.

وقال وزير الزراعة إن المشروعات مع "إيفاد" تحقق رؤية الدولة المصرية في التنمية المستدامة؛ لأنها تسهم في تغيير وجه الحياة للمستفيدين منها ومناطق عملها، مؤكدًا أن نجاح هذه المشروعات يرجع إلى أنها تأتي من الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي وتحوز على رضا الأهالي، حيث أسهمت في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم.

ووجه القصير بضرورة إيجاد آليات محفزة لدعم عملية الإقراض والتمويل للمشروعات الزراعية، ووجه أيضًا الشكر إلى القائمين على مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، مؤكدًا أنه حقق قصص نجاح تحتذى لمشروعات "إيفاد" في دول أخرى؛ خصوصًا إفريقيا.

وأعرب الممثل القطري للإيفاد بالقاهرة عن سعادته بالتواصل الدائم والتعاون البناء مع وزارة الزراعة، مؤكدًا نجاح مشروعات "إيفاد" في مصر، وأنها بالفعل تجارب نجاح تحتذى، مشيرًا إلى أنه جار حاليًّا تنفيذ عدد كبير من المشروعات المشتركة مع وزارة الزراعة؛ حيث يسعى الإيفاد إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة وبعض قيادات الوزارة والإيفاد.