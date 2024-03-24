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BBC

الأزهر يدين هجوم موسكو ويؤكد رفضه القاطع للأعمال الإرهابية لداعش

02:02 م الأحد 24 مارس 2024

الأزهر

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدان الأزهر الشريف بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى قاعات المناسبات بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، وأدَّى إلى مقتل ما لايقل عن 144 شخصا، وإصابة المئات.

وأكد الأزهر في بيان له، الأحد، أن استهداف الأبرياء الآمنين جريمة ترفضها كل الشرائع السماوية وتبغض مرتكبيها وتتوعدهم بأشد العذاب، مجددا رفضه القاطع وإدانته الشديدة لكل أعمال العنف التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي، والتي يبرأ منها دين الإسلام الحنيف وكافة الأديان السماوية، مشددا على ضرورة التضامن الدولي من أجل اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره، والقضاء عليه.

وأعرب الأزهر عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى روسيا؛ حكومةً وشعبًا ولأهالي الضحايا وأُسرهم، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

الأزهر الإرهاب الهجوم الإرهابي

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