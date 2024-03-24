أحدث 24 صورة لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

كتب- محمد نصار:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العلمين - مطروح) في المسافة من منطقة جنوب حلوان عند كوبري المسار لعبور النيل حتى العاصمة الإدارية.

بدأت الجولة بتفقد الوزير أعمال إنشاء كوبري جنوب حلوان على النيل من طريق التبين (امتداد كورنيش النيل) إلى طريق "القاهرة - أسوان" الزراعي.

ثم تفقد الوزير محطة القاهرة بمنطقة حلوان والتي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة.

وتابع وزير النقل، أعمال التشطيبات النهائية للمحطة ومخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لها حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وخطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل للمساحات بالمحطة.

كما تابع وزير النقل، التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة، والتشطيبات النهائية لمحطة العاصمة وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT وتعتبر مركزًا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية، وتعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية.

واطلع الوزير على جاهزية الغرف الفنية التي تم تسليمها لسيمنز العالمية وفق المواصفات الفنية العالمية، لتجهيزها بالمعدات والأجهزة الخاصة بالتشغيل، كما تفقد ورشة القطار السريع المقامة على مساحة 338 ألف متر مسطح الجاري الانتهاء من تنفيذها والتي تشمل 7 تراكات خاصة بالقطارات و5 مباني فنية والتي سيتم بها تخزين القطارات وتنفيذ أعمال الصيانة الخفيفة لها.

واستعرض وزير النقل، مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، معدلات تشطيبات عدد من المحطات الأخرى مثل محطات (القاهرة - أكتوبر- السادات - النوبارية - الجيزة) والتي وجه بأن يتم تنفيذ الأعمال بها وفق أحدث المواصفات العالمية والاستغلال التجاري الأمثل للمساحات الموجودة بها.

وتابع الوزير، مع رئيس وقيادات هيئة الطرق والكباري، مسار المشروع والأعمال الصناعية من كباري وأنفاق وأخوار وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر وأعمال الحماية من أخطار السيول في هذه المسافة وتفقد كوبري الأوتوستراد الذي بلغت نسبة تنفيذه 95%، كما يتقدم العمل في كوبري خور مايو.

واطلع الوزير على معدلات تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية الأخرى حيث تم الانتهاء من عدد من كباري المسار مثل (كوبري خدمة المحاجر - كوبري 30 يونيو – كوبري وادي حجول)، والانتهاء من عدد من كباري السيارات بكم 4.5 "القطامية /السخنة"، والمحاجر، والإقليمي.

وتم خلال الجولة، استعراض ما تم تسليمه من المسار لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.

وأكد الوزير أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية وستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية).

كما تخدم الشبكة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر، وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر، وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات بالإضافة إلى خلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكى - مستقبل مصر)، بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

كما ستربط الشبكة بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر - السياحة الثقافية في أهرامات الجيزة) بما يتيح تنوع البرامج السياحية في الرحلة السياحية الواحدة.

وستساهم الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية وخدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى.

وأشار الوزير، إلى أن الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة يوفر فرص عمل مباشرة تبلغ حوالي 36 ألف فرصة وحوالي 36 ألف فرصة عمل غير مباشرة.