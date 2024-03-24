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BBC

الطقس الآن.. تكاثر للسحب وأمطار متفاوتة الشدة على القاهرة ومناطق أخرى

12:28 م الأحد 24 مارس 2024
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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود تكاثر للسحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة ومناطق أخرى.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومناطق متفرفة من القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق متفرقة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وسجلت درجة الحرارة العظمى الآن على القاهرة الكبرى نحو 16 درجة مئوية.

أمطار هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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