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محافظة الجيزة: إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه بطريق مصر أسيوط المغذي لقرية المنوات

12:08 م الأحد 24 مارس 2024

اصلاح خط مياه ارشيفية

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كتب- مصراوي:

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بفرق العمل لإصلاح عطل مفاجئ بخط مياه قطر ٦٠٠ مم بطريق مصر اسيوط قبل مدخل قرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة اصلاح العطل المفاجئ بالخط لضخ المياه بصورة منتظمة للمناطق المتأثرة بقرية المنوات.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة أي معوقات ورفع أي تجمعات للمياه لعدم التأثير على الحركة المرورية.

لافتا إلى أن أعمال الإصلاح تجري على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها.

اصلاح خط مياه طريق مصر أسيوط قرية المنوات محافظة الجيزة

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