صور| حقيقة تعطل تطبيق حجز القطارات.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، حقيق تعطل تطبيقات حجز القطارات على الهاتف المحمول.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، إن الهيئة تتيح حجز القطارات من خلال عدة طرق وهي الموقع الرسمي لهيئة سكك حديد مصر على الإنترنت، ووكلاء البيع على مستوى الجمورية، مثل فوري وغيرها، وتطبيق الموبايل.

وأضاف المصدر، أن جميع وسائل الحجز تعمل بكفاءة ولا تعاني أية مشكلات، وأن تطبيق حجز القطارات عبر الموبايل لا يعاني من أي مشكلة سواء في الاستعلام أو اختيار الرحلات أو الحجز.

وشدد المصدر، على أنه يتم متابعة وسائل الحجز الإلكتروني من قبل المختصين بالهيئة، بشكل مستمر حرصًا على انتظام الخدمة وعدم توقفها والتعامل مع أي حالات طارئة بشكل فوري.