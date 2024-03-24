تمهيدًا لـ"المدينة الطبية".. المستشفيات التعليمية تكشف تفاصيل بعثة تدريبية للصين (الشروط)

كتب- أحمد جمعة:

كشفت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، تفاصيل بعثة تدريبية إلى دولة الصين لمدة ثلاثة أشهر، تمهيدًا لتنفيذ مشروع مدينة الهيئة للبحوث والتدريب (المدينة الطبية).

وأوضحت الهيئة في منشور حصل عليه مصراوي، أن البعثة ستكون مخصصة لحضور البرنامج التدريبي ستكون مخصصة لحضور البرنامج التدريبي "Endoscopic Ultrasound (EUS)"، في مستشفى "Shingling Hospital".

وحددت الهيئة الشروط المطلوبة للأطباء الراغبين في الالتحاق بتلك البعثة في عدد من النقاط:

* أن يكون من الأطباء العاملين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وعلى قوة العمل.

* إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

* أن يلتزم المتقدم ببقائه على رأس العمل بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مدة لا تقل عن 3 سنوات بعد عودته من البعثة التدريبية والتزامه بتدريب زملائه خلال هذه الفترة وفي حالة عدم الالتزام يتم تطبيق نصوص المواد المعنية بقانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2020 ألا يكون قد سبق إيفاده في بعثة للغرض ذاته.

* ألا يكون المتقدم في منحة مقدمة للدولة أو بعثة أو أجازة دراسية لذات غرض الإيفاد.

* ألا يتجاوز سن المتقدم عن 50 عاماً.

* أن يكون حاصل على شهادة الدكتوراه في أمراض الجهاز الهضمي والكبد

* يعمل منفردا في مجال مناظير المعدة والقولون والقنوات المرارية ولديه خبرة في مجال العمل بمنظار الموجات الصوتية.

وأوضحت الهيئة أن البيانات والأوراق يتم تقديمها عبر التسجيل الإلكتروني للتقدم للبعثة عبر الرابط: اضغط هنا ، على أن يكون آخر موعد للتقديم هو يوم الاثنين الموافق 1 أبريل 2024.