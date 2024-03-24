بـ 500 مليون جنيه.. منصة شهيرة تنصب على 80 ألف مواطن

كتبت- داليا الظنيني:

أكد أحمد والي، رئيس قسم نقل البيانات بإحدى شركات الاتصالات، أن منصة شهيرة نصبت على 80 ألف مواطن في 500 مليون جنيه، قائلًا إن هذه المنصة تعمل على نظام المُراهنات، وتعطي للعُملاء ثقة في البداية، موضحًا أن المنصة اعتمدت على نظام التسويق الهرمي.

وأضاف "والي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع على القناة الأولى، أنه لا يوجد فلوس دون تعب، ولا يوجد شخص لا يعرفك على الإنترنت سيُعطيك الفلوس، ولا تثق في أحد على الإنترنت.

وأوضح أن أصحاب المنصة يستخدمون طريقة أرقام الهاتف لدفع الأموال، مُعقبًا: "لو لقيت رقم تليفون بيقول لك حوّلي فلوس لا تحول له لأنك متعرفش مين ده، ولا تثق في أي مُعاملات مالية خارج إشراف الدولة".