أحمد موسى تعليقًا على حادث موسكو: روسيا لن تكون كما كانت

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل حادث كروكوس الإرهابي الذي استهدف حفل موسيقى قرب العاصمة الروسية موسكو، قائلا: عملية إجرامية وعمل إرهابي دنيء وجبان.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه ثاني أكبر عملية تستهدف روسيا منذ الحادث الذي ضرب إحدى العقارات أواخر التسعينيات وراح ضحيته نحو 200 شخصًا.

وأوضح، أن الغريب في الأمر هو تحذير السفارة الأمريكية في موسكو من عدم الذهاب لأماكن التجمعات والاحتفالات، قائلا: كان عندهم معلومات عن وقوع هجمات.

وأشار إلى أن 4 إرهابيين قاموا بتنفيذ العملية داخل مركز تجاري روسي ودخلوا على حفل موسيقي كبير وأطلقوا النار بشكل عشوائي.

وتابع أن الإحصائية تشير حتى الآن لمقتل 150 شخصًا والرقم معرض للزيادة لأنه تم إلقاء 5 قنابل واندلعت النيران في العمارات السكنية وكانت هناك حالة من الرعب وتم مواصلة عملية إطفاء الحريق حتى ساعات الفجر.