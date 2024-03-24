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اليوم.. انطلاق أولى الأمسيات الشعرية لهيئة الكتاب في قاعة صلاح عبد الصبور

07:00 ص الأحد 24 مارس 2024

الهيئة المصرية العامة للكتاب

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كتب- محمد شاكر:

تنطلق في التاسعة مساء اليوم الأحد، أولى الأمسيات الشعرية اليومية التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، بقاعة صلاح عبد الصبور في مقر الهيئة (رملة بولاق، كورنيش النيل)، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة خلال شهر رمضان.

ويشارك في الأمسية الأولى كل من الشعراء، عزمي عبد الوهاب، أحمد حسن عوض، حاتم الأطير، سامح محجوب، سُرَى علوش (سوريا)، فارس خضر، مصطفى عبادة، ويقدمها: أحمد سراج.

الأمسيات تستمر حتى يوم ٦ من شهر أبريل المقبل، ويشارك فيها مجموعة شعراء من مختلف الأجيال والاتجاهات الشعرية، مع التركيز على

الأصوات الجديدة في الشعر المصري، كما يشارك في الأمسيات عدد من الشعراء العرب المقيمون في مصر .

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، إن الهيئة لن تكتفي بالقراءات الشعرية التي تقام في معرض القاهرة الدولي للكتاب كل عام، ولكنها ستواظب على تنظيم أمسيات ولقاءات مفتوحة مع الشعراء، ومناقشة تجاربهم الشعرية عقب انتهاء شهر رمضان.

وأكد رئيس الهيئة، أن هذه الأمسيات تأتي في سياق إبراز الشعر المصري، ودعم التجارب الجديدة، ونشر دواوينهم في الهيئة المصرية للكتاب، والاحتفاء بالتجارب الشعرية الراسخة.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين وزارة الثقافة الشعر المصري

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