بالتفاصيل والشروط.. وظائف قيادية شاغرة بـ "غرب الدلتا" للكهرباء
كتب- محمد صلاح:
أعلنت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس محمد العبد ، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بها من درجة مدير عام ذات الربط 125 وهي:-
- مدير عام الإدارة العامة للعقود والفتاوى بقطاع الشؤون القانونية.
- مدير عام الإدارة العامة لصيانة التربينات بمحطه كهرباء سيدي كرير المركبه بقطاعات الإنتاج.
و حددت غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ، الشروط الخاصة لشغل الوظائف القيادية ، من خلال الإعلان رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ المرفق.
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