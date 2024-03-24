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بالتفاصيل والشروط.. وظائف قيادية شاغرة بـ "غرب الدلتا" للكهرباء

06:01 ص الأحد 24 مارس 2024

الشركة القابضة لكهرباء مصر

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كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس محمد العبد ، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بها من درجة مدير عام ذات الربط 125 وهي:-

- مدير عام الإدارة العامة للعقود والفتاوى بقطاع الشؤون القانونية.

- مدير عام الإدارة العامة لصيانة التربينات بمحطه كهرباء سيدي كرير المركبه بقطاعات الإنتاج.

و حددت غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ، الشروط الخاصة لشغل الوظائف القيادية ، من خلال الإعلان رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ المرفق.

الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء الوظائف القيادية

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