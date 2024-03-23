تعالى اقطرني من الدائري.. سامح سعد ساخرًا من تصريحات شقيقه مع عمرو أديب

كتب- محمد أبو بكر:

سخر الدكتور سامح سعد، من تصريحات شقيقه الفنان أحمد سعد، أثناء لقائه في برنامج حواري مع عمرو أديب.

وأشار "سعد"، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إلى تصريحات الفنان أحمد سعد قائلاً: "العربية الـ28 عطلت بيا تاني يا أحمد يا سعد، تعالى اقطرني من على الدائري".

وكانت هذه السخرية، ردًا على تصريحات أحمد سعد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، التي حكى فيها عن وضع شقيقه العالم، قائلًا:" هو الوحيد الذي ضاع منا، ولو كان فنانًا لكان قد كسب أكثر بكثير من العالم".

وقال سعد، خلال الحوار : سامح أخويا عالم كبير، لكن هو الوحيد اللي ضاع فينا لو كان طلع فنان كان زمانه كسب أكتر، سامح خد أول 5 سنين في كلية علوم امتياز مع مرتبة الشرف طلع مؤتمر أخذته اليابان حضر فيها ماجستير ودكتوراه، وكان الأول على اليابان، وأمريكا أخدته، عملوله معمل من أهم 10 معامل في العالم، والدكتور أحمد زويل كلمه ينزل يشتغل معاه في مصر، وبعدها رجع قال أخدم بلدي، دلوقت معاه عربية 128 وأيده فيها شحم ورحت جبته أنا آخر مرة.