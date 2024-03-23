محافظ الجيزة يتابع جهود السيطرة على حريق باخرة نيلية - تفاصيل



كتب- محمد أبو بكر:

توجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة؛ لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية فى إخماد الحريق الذى نشب في باخرة نيلية بشارع النيل السياحي بحي العجوزة، ورافقه القيادات الأمنية.

وأوضح محافظ الجيزة، بحسب بيان، بأنه فور تلقي إخطار باندلاع الحريق، توجهت سيارات الإطفاء وجميع اجهزة المحافظة؛ لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الاطفاء.

وأكد "راشد"، علي أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق ومنعت امتداده إلى المراكب النيلية الأخرى دون وقوع أية خسائر.