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BBC

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

04:34 م السبت 23 مارس 2024
  • عرض 6 صورة
    إنزال المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة
  • عرض 6 صورة
    إنزال المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة
  • عرض 6 صورة
    إنزال المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة
  • عرض 6 صورة
    إنزال المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة
  • عرض 6 صورة
    إنزال المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة
  • عرض 6 صورة
    إنزال المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة
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كتب- محمد سامي:

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن القوات الجوية المصرية، كثفت بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ضمن التحالف الدولى على مدار أيام شهر رمضان المبارك، تنفيذ الطلعات الجوية وأعمال الإسقاط الجوي لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة وذلك فى ظل الأزمة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع من نقص فى كافة الإحتياجات الإنسانية.

وأضاف المتحدث العسكري: أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرى على مدار يومى 22 و23 من شهر مارس الجارى من مطار العريش ضمن الجسر الجوى المصرى والإماراتى لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات على المناطق التى يصعب وصول المساعدات إليها براً بقطاع غزة .

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