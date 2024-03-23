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وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة -صور

03:35 م السبت 23 مارس 2024
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
  • عرض 37 صورة
    وزير الأوقاف يعلن أسماء 599 مسجدًا لإقامة صلاة التهجد بالجيزة
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كتب- أحمد السعداوي:

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أسماء المساجد التي ستُقام بها صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هــ- 2024م، بمديرية أوقاف الجيزة، وعددها (599) مسجدًا.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتهيئة المساجد خلال شهر رمضان.

ونشر وزير الأوقاف أسماء المساجد، اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وجاءت المساجد على النحو التالي :

الدكتور محمد مختار جمعة صلاة التهجد الجيزة وزير الأوقاف

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