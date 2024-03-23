وظائف شاغرة بشركة كهرباء.. ننشر التخصصات والتفاصيل

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس محمد العبد، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بها من درجة مدير عام ذات الربط 125.

وبحسب الإعلان الصادر عن الشركة، جاءت الوظائف المطلوبة، على النحو التالي:

- مدير عام الإدارة العامة للعقود والفتاوى بقطاع الشؤون القانونية٠٠.

- مدير عام الإدارة العامة لصيانة التوربينات بمحطة كهرباء سيدي كرير المركبة بقطاعات الإنتاج.

وحددت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، الشروط الخاصة لشغل الوظائف القيادية، من خلال الإعلان رقم 3 لسنة 2024.