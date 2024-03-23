لتر اللبن بـ36 جنيها.. عبور لاند تخفض أسعارها للمرة الثانية

كتب- محمد سامي:

قررت شركة عبور لاند، تخفيض أسعار منتجاتها للمرة الثانية خلال شهر مارس، بواقع 30 جنيها، على كل كرتونة جبنة بنسبة 5 % من سعر الكرتونة.

وسبق أن خفضت الشركة 5 % من سعر منتجاتها في بداية شهر مارس الحالي، وقبل بداية شهر رمضان.

وقال المهندس محمد حامد، رئيس مجلس إدارة الشركة لمصراوي، إن التخفيض هو الثاني منذ بداية شهر مارس، على أن يشمل التخفيض منتجات الجبن والألبان أيضا.

وتبيع الشركة كرتونة اللبن عبوة نصف كيلو، بـ395 جنيها، بما يعني أن سعر العلبة 16.5 جنيه جملة، على أن تباع في محلات البقالة والسوبر ماركت بـ18 جنيها.