السياحة في أسبوع| تطوير مقابر الصحابة وآل البيت.. وحملة "رمضان في مصر غير"

كتب- محمد أبو بكر:



أصدرت وزارة السياحة والآثار، تقريرها الأسبوعي، الذي يسلط الضوء على أهم الأنشطة والفعاليات التي نفذتها خلال الفترة الماضية.

وجاءت أبرز أنشطة وزارة السياحة والآثار خلال أسبوع، وفق بيانها، كما يلي:

مشروع تطوير مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين بسفح جبل المقطم

عقد وزير السياحة والآثار اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، لمناقشة مشروع تطوير ورفع كفاءة مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين بسفح جبل المقطم، لما لها من أهمية تاريخيّة وأثرية ودينية، كما أنها جزء من النسيج العمراني للقاهرة التاريخية أحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة علمية أثرية فنية، لإعداد دراسة كاملة حول تلك المقابر، ووضع تصور مشروع كامل لتطويرها وترميمها بما يتناسب وأهمية المنطقة الأثرية.

مشاركة الوزارة في المعرض السياحي الدولي MITT بموسكو بروسيا

شاركت الوزارة ممثلة في هيئة التنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي MITT بالعاصمة الروسية موسكو، أحد أكبر المعارض المهنية المتخصصة في السوق الروسي.

وقد شاركت الهيئة في هذا المعرض بجناح يبلغ مساحته 100م2 بمشاركة عدد من المنشآت الفندقية وشركات السياحة بالإضافة إلى شركتي مصر للطيران وred sea.

تكليف الدكتور جمال مصطفى بأعمال ومهام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

أصدر وزير السياحة والآثار قرارًا وزاريًا بتكليف الدكتور جمال مصطفى والذي كان يشغل منصب نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس.

وقد شغل الدكتور جمال مصطفى العديد من المناصب القيادية بوزارة الآثار، من بينها المشرف الفني على إنشاء المتحف القومى للحضارة المصرية عام 2007، كما كُلف للعمل مشرفًا عامًا على مناطق آثار جنوب القاهرة عام 2017، ومدير عام منطقة آثار القلعة، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية عام 2018.

مشاركة الوزارة في الدورة 32 من المعرض السياحي الدولي Holiday World بالتشيك

شاركت الوزارة مُمثلة في الهيئة المصري العامة للتنشيط السياحي في الدورة الـ 32 من المعرض السياحي الدولي Holiday world، بالعاصمة التشيكية براغ، وقد تم اختيار الجناح المصري المُشارك في المعرض كأحد أفضل الأجنحة المُشاركة من حيث التصميم.

وقد جاء تصميم الجناح المصري على شكل معبد فرعوني بمساحة تبلغ 64م، ويتضمن شاشات ضوئية وشاشات عرض كبيرة تعرض عدد من الصور والأفلام الترويجية التي تُبرز المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

إطلاق حملة "رمضان في مصر غير" للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق العربي

أطلقت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة للترويج للمقصد السياحي المصري بعنوان "رمضان في مصر غِير" ولمدة خمسة أسابيع بعدد من الدول العربية، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المعظم وقرب عيد الفطر المبارك.

تهدف الحملة لجذب المزيد من السائحين العرب لزيارة المقصد السياحي المصري والاستمتاع بالأجواء الرمضانية وعيد الفطر به.

معرض أثري مؤقت بمناسبة اليوم العالمي للمياه

تحت عنوان "تاريخ وحياة"، نظم متحف ملوي بالمنيا معرضًا أثريًا مؤقتًا طوال شهر مارس الجاري، عن أهمية المياه والمحافظة عليها وكيف أولى لها المصريين القدماء اهتمامًا خاصًا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمياه والذي يوافق يوم 22 مارس من كل عام.

يضُم المعرض مجموعة من الأواني الخاصة بحفظ المياه من عصور مختلفة، والتي تسلط الضوء على اهتمام الحضارة المصرية بالمياه.

- تقنين وضع عدد جديد من مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر

قامت وزارة السياحة والآثار بتقنين وضع 18 مركز من مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والتي ينطبق عليها المعايير السياحية سواء من خلال ترخيصها سياحيًا أو منحها تصاريح مؤقتة للتشغيل تمهيدًا لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار الترخيص السياحي.

جاء ذلك مواصلة لحرص الوزارة على إحكام الرقابة وتقنين أوضاع كافة الأنشطة ذات الصلة بمنظومة العمل بصناعة السياحة في مصر حفاظًا على أمن وسلامة السائحين والزائرين المصريين والأجانب.

الكشف عن مصطبة لموظف من عصر الدولة القديمة بدهشور

نجحت البعثة الأثرية الألمانية التابعة للمعهد الألماني للآثار، في الكشف عن مصطبة تخص موظف يدعى "سنب-نب-إف" وزوجته "إيدوت"، تعود إلى عصر الدولة القديمة، وذلك أثناء أعمالها بمنطقة دهشور الأثرية.

تُعد هذه المصطبة جزء من الجبانة الكبيرة لسكان دهشور في عصر الدولة القديمة، والتي تم الكشف عنها في عام 2002 بالتعاون مع الجامعة الحرة ببرلين.