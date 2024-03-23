إقبال ملحوظ على التصويت في انتخابات نقابة المحامين

القاهرة (أ ش أ)

شهدت انتخابات نقابة المحامين، إقبالا ملحوظًا من المحامين في مختلف اللجان الفرعية، وسط انتظام لعملية التصويت منذ التاسعة من صباح اليوم.

وتجرى انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام وعضوية مجلس النقابة في ضوء انتهاء المدة المقررة لعضوية المجلس الحالي.

وحرص عدد من المرشحين على منصب النقيب على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتفقد المحامين في محيط اللجان الانتخابية، والتعريف ببرامجهم الانتخابية وخططهم حال الفوز فيما يتعلق بمشروعات النقابة.

وتُجرى العملية الانتخابية على جميع المقاعد المخصصة لعضوية مجلس نقابة المحامين، والبالغ عددها 28 مقعدا، يُخصص منها 3 مقاعد للإدارات القانونية، و25 مقعدا تتوزع على دوائر 8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية.

وتستمر العملية الانتخابية حتى الساعة الـ 5 من مساء اليوم، داخل 488 لجنة اقتراع على مستوى المحافظات بداخل مقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة والنقابات الفرعية البالغ عددها 37 نقابة، وذلك تحت إشراف قضائي من جانب هيئة النيابة الإدارية، حيث يتولى المستشار محمد عبد المعطي نائب رئيس الهيئة رئاسة اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد المقيدة أسماؤهم في كشوف الناخبين 322 ألفا و152 محاميا.. ويتنافس على منصب نقيب المحامين 14 مرشحا أبرزهم النقيب الحالي عبد الحليم علام، والنقيب الأسبق سامح عاشور، فيما يتنافس 253 مرشحا على المقاعد المخصصة لعضوية المجلس.