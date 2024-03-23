طلب إحاطة بسبب نقص أدوية السكر والمناعة للأطفال وكبار السن

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن نقص أدوية السكر والمناعة في التأمين الصحي.

وأكد رمزي أن المرضى يعانون العديد من أدوية السكر والمناعة في التأمين الصحي غير موجودة؛ سواء بالنسبة إلى الأطفال أو كبار السن، على الرغم من ثبات سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي الأخير تحرير سعر الصرف، مما أسهم في انخفاض أسعار الأدوية في السوق.

وتساءل رمزي عن أسباب نقص هذه الأدوية ووجود مشكلة كبيرة في نقص توافر أدوية السكر والمناعة للأطفال وكبار السن؛ مما يمثل خطورة شديدة على صحتهم ويهدد حياتهم بشكل كبير، مطالباً الدكتور خالد عبد الغفار، بسرعة توفير هذه الأدوية؛ خصوصًا أن هذه الأدوية ليس لها أي بديل.

وطالب رمزي مختلف شركات الأدوية بالإسراع في تعميق وتوطين مثل هذه الأصناف الدوائية المهمة للمرضى محلياً، مؤكداً ضرورة تنفيذ الحكومة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الدوائية داخل مصر، وفي مقدمتها صناعات المواد الخام الداخلة في الصناعات الدوائية.