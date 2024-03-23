خبير سياسي: أولوية مصر العليا تتمثل في تحقيق وقف إطلاق النار بقطاع غزة

كتب- حسن مرسي:

أكد أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر تواصل جهودها المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي في تعزيز موقفها السياسي والدبلوماسي على مختلف الأصعدة؛ عربيًا، إقليميًا في الشرق الأوسط، ودوليًا.

خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم، شدد سمير على أن مصر قد رسخت مجموعة من المبادئ الراسخة في تعاملها مع الأزمات، وأن الدبلوماسية المصرية نجحت في تثبيت هذه المبادئ في نظر الفاعلين الدوليين.

أكد أستاذ العلاقات الدولية، أن أولوية مصر العليا تتمثل في تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المنطقة دون عوائق.

وأوضح أن مصر تمكنت من إقناع المجتمع الدولي بهذه الأهداف، مشيرًا إلى البيان الصادر عن الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب مع الوزير الأمريكي أنتوني بلينكن الذي أكد على هذه الأولويات.

سمير لفت كذلك إلى أن الحديث عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو الضفة الغربية إلى الأردن يُعد خطًا أحمر وغير مقبول، مؤكدًا على رفض مصر الشديد لأي هجوم بري إسرائيلي قد يستهدف مدينة رفح.