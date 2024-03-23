اليوم.. 15 مرشحًا يخوضون انتخابات المحامين على منصب النقيب العام

تعقد النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، انتخاباتها لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة، ويخوض الانتخابات على منصب نقيب المحامين، 15 مرشحا، كما يخوض 115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و30 مرشحا لعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية، و19 مرشحا على مقعد محكمة استئناف طنطا.

كما يخوض الانتخابات، 21 مرشحا على مقعد محكمة استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد محكمة استئناف الإسكندرية، و10 مرشحين على مقعد محكمة استئناف الإسماعيلية، و18 مرشحا على مقعد محكمة استئناف بنى سويف، و17 مرشحا على مقعد محكمة استئناف أسيوط، و7مرشحين على مقعد محكمة استئناف قنا.

ويختار الناخب، النقيب وعدد 3 مرشحين من المرشحين للإدارات القانونية واختيار عدد 25 عضوا من جميع محاكم الاستئناف .

يخوض انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب العام كلا من أسامة فتحى وأسعد هيكل وأشرف فتح الباب وأيمن عبد العزيز وحماد عبد الله وخالد حافظ ودعاء العجوز وسامح عاشور وطارق جلال وعبد الحليم علام وفرج الخلفاوى ومحمد البرديسى ونبيل عبد السلام ونبيل فزيع.