خبير سياسي: الرئيس السيسي يحدد بوصلة الاتجاه للأطراف الدولية في ملف غزة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على دقة ووضوح السياسة التي يتبعها الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع الوضع في غزة، لافتًا إلى دور مصر البارز كوسيط في محاولات التهدئة والتوصل إلى هدنة. ولفت إلى أن الوفد الأمني المصري يقوم بدور نشط في المفاوضات وذلك من خلال مشاركته في الدوحة.

في مداخلة هاتفية بُثت عبر قناة "إكسترا نيوز" يوم الجمعة، شدد فهمي على الأهمية الكبيرة للمساهمة المصرية في التطورات الجارية، سواء فيما يخص تحقيق الهدنة أو تعزيز التهدئة أو حتى إتمام العملية بشكل كامل.

أضاف فهمي أن الرئيس السيسي يُحدِّد مسار الأحداث للجهات العربية والدولية، مؤكدًا على الثوابت المصرية في التعاطي مع القضايا الراهنة.

وأوضح أن مصر تتبع منهجًا شاملًا يربط بين الجهود الدولية لإعادة إحياء القضية الفلسطينية على الساحة العالمية والتمسك بالمبادئ الأساسية للتعامل معها، بما في ذلك تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، مثل القرارات 242 و338 و193، والسعي نحو تحقيق حل الدولتين.