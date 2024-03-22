حدث في 8 ساعات| السيسى يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير.. وضوابط إلحاق الطلاب العائدين من الخارج بالمدارس

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تأدية الرئيس عبدالفتاح السيسى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى العاشر من رمضان، ووزارة التعليم تُعلن ضوابط إلحاق الطلاب العائدين من الخارج بمدارس الوزارة.

ويستعرض مصراوي أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية خلال الـ 8 ساعات الماضية:

هل سيرتفع سعر الرغيف نتيجة زيادة سعر السولار والغاز.. بيان رسمي يكشف الحقيقة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، سوف تتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار أو الغاز، وذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

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السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى العاشر من رمضان

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، وكبار قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

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مجلس أمناء الحوار الوطني يرحب بقرار إنهاء القضية 173 لسنة 2011

أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن تلقيه بارتياح القرار القضائي الصادر في القضية رقم 173 لسنة 2011، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد آخر خمس منظمات كانت متبقية فيها، وهي: مركز المبادرة للدراسات والاستشارات؛ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ المؤسسة العربية للإصلاح

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توجيهات الرئيس.. وزير العمل: استراتيجية لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بسوق العمل

قال حسن شحاتة وزير العمل، إن الوزارة لديها استراتيجية لتمكين المرأة العاملة اقتصاديا واجتماعيا وتحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.. مؤكدا أن التزام الدولة المصرية بتعزيز مكانة المرأة على كافة المستويات يعكس التقد

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"التعليم" تُعلن ضوابط إلحاق الطلاب العائدين من الخارج بمدارس الوزارة

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة المديريات التعليمية في المحافظات المختلفة بشأن قيد أبناؤنا في الخارج أثناء عودتهم.

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"السياحة" تشارك في المعرض الدولي FERIEN MESSE WIEN بفيينا بالنمسا

أعلنت وزارة السياحة والآثار، مشاركتها ممثلة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولي FERIEN MESSE WIEN الذي أُقيم بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة 840 عارض يمثلون أكثر من 80 دولة وعدد زائرين أكثر من 69 ألف زائر.

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أبرزها محطات الوقود ومواقف السرفيس.. توجيهات مهمة من محافظ الجيزة

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، علي تفقد عددًا من القطاعات بأحياء العجوزة وجنوب الجيزة والدقي؛ للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام الجاري

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