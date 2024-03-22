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أمسيات شعرية يومية في هيئة الكتاب خلال شهر رمضان

07:28 م الجمعة 22 مارس 2024

الدكتور أحمد بهي الدين

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كتب- محمد شاكر
تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في التاسعة مساء كل يوم بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 24 مارس الجاري وحتى الجمعة ٥ إبريل، سلسلة من الأمسيات الشِّعْرية اليومية بقاعة صلاح عبد الصبور في مقر الهيئة (رملة بولاق ،كورنيش النيل)، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة خلال شهر رمضان.

ويشارك في الأمسيات مجموعة شعراء من مختلف الأجيال والاتجاهات الشعرية، مع التركيز على الأصوات الجديدة في الشعر المصري، كما يشارك في الأمسيات عدد من الشعراء العرب المقيمون في مصر .
وقال الدكتور أحمد بهي الدين: إن الهيئة لن تكتفي بالقراءات الشعرية التي تقام في معرض القاهرة الدولي للكتاب كل عام، ولكنها ستواظب على تنظيم أمسيات ولقاءات مفتوحة مع الشعراء، ومناقشة تجاربهم الشعرية عقب انتهاء شهر رمضان.
وأكد رئيس الهيئة، أن هذه الأمسيات تأتي في سياق إبراز الشعر المصري، ودعم التجارب الجديدة، ونشر دواوينهم في الهيئة المصرية للكتاب، والاحتفاء بالتجارب الشعرية الراسخة.

أحمد بهي الدين أمسيات شعرية هيئة الكتاب

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