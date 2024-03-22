أبرزها محطات الوقود ومواقف السرفيس.. توجيهات مهمة من محافظ الجيزة



كتب- محمد أبو بكر:

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، علي تفقد عددًا من القطاعات بأحياء العجوزة وجنوب الجيزة والدقي؛ للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام الجاري.

وتفقد "راشد"، وفق بيان المحافظة، اليوم الجمعة، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بشارع وادي النيل موجهًا رئيس الحي بعدم السماح بوجود أية إشغالات أو تعديات علي الطريق العام ورفع كفاءة أرصفة المشاة.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة، برفع كفاءة عدد من متفرعات شارع وادي النيل وتحسين حالة النظافة بها، موجهًا هيئة النظافة والتجميل ورؤساء أحياء العجوزة والدقي، بتنظيم حملات لرفع كفاءة النظافة بالشوارع الداخلية.

وخلال الجولة، حرص محافظ الجيزة، علي معاينة كوبري المشاه الكائن بجوار مجلس الدولة بشارع شارل دي جول؛ للتأكد من كفاءته وتشغيل السلالم الكهربائية به؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين علي جانبي الطريق، موجهًأ رئيس حي الدقي، بالمتابعة مع الشركة المسئولة عن الصيانة< لضمان استمرار عمل السلالم الكهربائية بكفاءتها.

وكلف "راشد"، رئيس حي جنوب الجيزة، برفع كفاءة أرصفة المشاة والجزيرة الوسطى بشارع الجامعة ومراجعة حالة أعمدة الإنارة.

وخلال الجولة، اطلع المحافظ، علي موقف محطات الوقود وانتظام العمل بها، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الدورية لمحطات الوقود ومواقف السرفيس.