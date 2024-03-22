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BBC

هل سيرتفع سعر الرغيف نتيجة زيادة سعر السولار والغاز.. بيان رسمي يكشف الحقيقة

06:50 م الجمعة 22 مارس 2024

رغيف الخبز

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كتب- محمد سامي:
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، سوف تتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار أو الغاز، وذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأكد المصيلحي في بيان صحفي، علي أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

أسعار البنزين رغيف الخبز سعر الخبز وزارة التموين

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