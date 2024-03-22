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هل سترتفع أسعار الخضروات والفاكهة بعد تحريك سعر المحروقات؟ الفلاحين تجيب

06:34 م الجمعة 22 مارس 2024

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين

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كتب-عمرو صالح:
كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين عن موقف أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية تحريك سعر المحروقات.

وقال حسين أبو صدام، في تصريحات خاصة لمصراوي: إن قرار زيادة أسعار المواد البترولية لن يؤثر على سعر الخضروات والفاكهة المطروحة بالأسواق نظرا لأنها تعتمد على فرصة العرض والطلب فإذا زاد المعروض انخفضت الأسعار مشيراً إلى أنه يتوقع ثبات في أسعارها.

وتابع نقيب الفلاحين قائلا: إن تحريك سعر المواد البترولية من المؤكد أن سيؤثر المزارعين مستقبلا حيث ترتفع أجرة نقل المحاصيل وتكلفة حرث الأرض وتكلفة حصاد المحاصيل والري مما ينتج عنه انخفاض نسبة أرباحهم أو خسارتهم.

أسعار البنزين أسعار الخضروات حسين أبوصدام نقيب الفلاحين

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