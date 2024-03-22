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BBC

نقيب أطباء الأسنان يكشف حقيقة إهدار 3.5 مليون جنيه

05:25 م الجمعة 22 مارس 2024

الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان

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كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، إن البعض يريد المتاجرة بعواطف أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر لها أبريل المقبل، وذلك من خلال ترويج معلومات حول التفريط في مستحقات النقابة نظير عمليات بيع بنج الأسنان عن طريق أبلكيشن النقابة والبالغ قيمتها 3.5 مليون جنيه.

قال "هيكل" - في فيديو نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن البعض يعمل على تشويه أكبر إنجازات المجلس الحالي، الخاصة بحل أزمة البنج "2022"، مشددا: "الناس كانت مطحونة والعيادات كانت بتقفل بسبب نقص البنج".

وتابع "نقيب الأسنان": "حلينا أزمة طاحنة من غير ما النقابة تدفع مليم ومحدش كان لاقي البنج"، مردفا: "كنا مستعدين ندفع فلوس لحلها، ولم نفكر في المكاسب ولكن في إيجاد حل عاجل وسريع ومنع كارثة واجهت الزملاء".

أكد " هيكل": "الكلام وقت الرخاء سهل لكن الفعل وقت الأزمة شيء آخر، والناس كانت"بتدفع 4 أضعاف ثمن البنج وقت الأزمة وكان شغلنا الشاغل توفير البنج وليس الملايين".

كانت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أطلقت تطبيقا إلكترونيا "ديسمبر 2022" بالاتفاق مع إحدى شركات الحلول الرقمية بهدف تسهيل حصول أعضاء النقابة على الخدمات وكان في مقدمتها توفير عبوات البنج التي كان بها نقص شديد.

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