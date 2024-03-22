فتح العداد بـ8.5 جنيه.. التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض الجديدة بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، عن ارتفاع أجرة التاكسي الأبيض في نطاق المحافظة، في إطار زيادة أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من فجر اليوم الجمعة.

وأوضح "المصدر"، لمصراوي، أن تعريفة ركوب التاكسي الأبيض في الجيزة، على النحو التالي:

- 8.5 جنيه لفتح العداد ويشمل 1 كم بدلا من 7.5.

- 4 جنيهات لكل كيلو متر بدلا من 3.5 جنيه.

- 19 جنيهًا لكل ساعة انتظار وتزيد بواقع 9.5 جنيه لكل ساعة إضافية.

واعتمد منذ قليل، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وشدد محافظ الجيزة، وفق بيان، على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وكانت، لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قررت تحريك أسعار البنزين بأنواعه بقيمة جنيه واحد.

وأوضحت اللجنة، أن الزيادة تأتي تماشيًا مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، لتصبح الأسعار الجديدة 11 جنيها للتر البنزين 80، و12.50 جنيه للتر البنزين 92، و13.50 جنيه للتر البنزين 95.

ومن جانبه، أجرى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عددا من الاتصالات الهاتفية اليوم مع المحافظين لمتابعة الإجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية عقب تحريك أسعار المواد البترولية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأكد وزير التنمية المحلية، ضرورة قيام القيادات التنفيذية بالمحافظات عبر جولات ميدانية للتأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

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