المواصلات مجانا رغم زيادة البنزين.. أماكن أتوبيسات نقل جماهير بطولة كأس عاصمة مصر



كتب- محمد نصار:

تبدأ وزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، في توفير أتوبيسات بالمجان لنقل الجماهير من الميادين العامة تسهيلا عليهم للوصول إلى استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية من أجل حضور مباراة بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقرر أن يكون قيام تلك الأتوبيسات في تمام الساعة الرابعة عصرًا ابتداءًا من اليوم الجمعة 22/3/2024 من الميادين التالية:

1- عبد المنعم رياض.

2- العباسية.

3- حدائق القبة "بجوار نادي مصر للبترول".

4- مدينة نصر.

5- محطة مترو الاستاد "بجوار نادي الزهور.

6- بجوار نادي السكة الحديد.

7- محطة عدلي منصور.

8- شبرا الخيمة.

9- السلام.

10- المعادي "أمام المركز الأوليمبي".

11- الجيزة.

12- حدائق الأهرام "أمام نادي حدائق الأهرام".

13- زهرة العاصمة.

14- العاشر من رمضان "ميدان الأردنية".

15- الزقازيق أمام نادي الشرقية.

جدير بالذكر أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تقع على طريق القطامية السخنة على بعد 10 دقائق من محطة رسوم القطامية اتجاه السخنة.

كانت لجنة تسعير المنتجات البترولية، قررت زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز وأسعار غاز تموين السيارات اعتبارًا من اليوم الجمعة على مستوى جميع المحافظات.