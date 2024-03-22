العادي بـ7 جنيهات.. أسعار تذاكر النقل العام بالجيزة بعد زيادة البنزين والسولار

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مُطلع بمحافظة الجيزة، عن زيادة أسعار تذاكر النقل العامة التابعة لهيئة النقل العام بالمحافظة، بمقدار 1 جنيه في كل تذكرة.

وأوضح "المصدر"، لمصراوي، أن أجرة أتوبيسات النقل العام بالجيزة بعد زيادة أسعار التذاكر، كالآتي:

- أتوبيس عادي: (التعريفة الحالية 6 جنيهات - التعريفة الجديدة 7 جنيهات - عدد الخطوط 186).

- أتوبيس مكيف: (التعريفة الحالية 12 - التعريفة الجديدة 13 - عدد الخطوط 11).

واعتمد منذ قليل، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وكلف المحافظ، جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف وتعليقها في مكان واضح للمواطنين والسائقين.

وكانت، لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قررت تحريك أسعار البنزين بأنواعه بقيمة جنيه واحد.

وأوضحت اللجنة، أن الزيادة تأتي تماشيًا مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، لتصبح الأسعار الجديدة 11 جنيها للتر البنزين 80، و12.50 جنيه للتر البنزين 92، و13.50 جنيه للتر البنزين 95.

ومن جانبه، أجرى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عددا من الاتصالات الهاتفية اليوم مع المحافظين لمتابعة الإجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية عقب تحريك أسعار المواد البترولية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المحافظات شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عقد اجتماعات موسعة للمحافظين مع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظات؛ لتحديد أسعار التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية والإقليمية بما يتناسب مع الزيادات الجديدة في المواد البترولية.

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