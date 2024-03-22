"التعليم" تُعلن ضوابط إلحاق الطلاب العائدين من الخارج بمدارس الوزارة

كتب- محمد فتحي:

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة المديريات التعليمية في المحافظات المختلفة بشأن قيد أبناؤنا في الخارج أثناء عودتهم.

ووفقا للوزارة فإن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وافق على حالات النظام الدراسي الذي يتعين أن يقيد عليه الطلاب المقيدين على نظام "أبناؤنا في الخارج" عند عودتهم، كما وافق أيضا على الحالات ذات الصلة عند عودتهم لأرض الوطن في المراحل الدراسية المختلفة.

وشددت الوزارة على كافة الإدارات التعليمية التابعة باتباع تنفيذ القواعد الآتية:

- يلحق الطلاب المصريون العائدون من الخارج المقيدون على نظام أبناؤنا في الخارج في مرحلة التعليم الأساسي كطلاب منتظمين على مدارس التعليم الأساسي في محافظتهم.

- يتم قيدهم كطلاب منتظمين بمدارس جمهورية مصر العربية، إذ أن مرحلة التعليم الأساسي هي مرحلة إلزامية بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور وللدولة، وتطبق عليهم شروطًا وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم.

- يلحق الطالب المصري العائد من الخارج الحاصل على شهادة أبنائنا في الخارج وفقا للفصل الدراسي الحاصل عليه في المراحل التعليمية المختلفة بصفوف النقل، وكذلك الطالب الحاصل على الفصل الدراسي الأول وكانت نتيجته "اجتاز" على مدارس جمهورية مصر العربية ولا يعقد له امتحان تحديد مستوى.

- الطالب المصري العائد من الخارج المقيد على نظام أبناؤنا في الخارج الذي أنهى دراسة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل فقط وكانت نتيجته "اجتاز" ويرغب في استكمال دراسته بالفصل الدراسي الثاني بمدارس مصر، فعليه أن يؤدي امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتحسب له الدرجة الكلية للمادة على الفصل الدراسي الثاني فقط، أي يحسب لهذا الاختبار 100% من الدرجة الكلية للمادة "حاصل ضرب درجة الطالب في المادة للفصل الدراسي الثاني × 2".

- الطالب المصري العائد من الخارج المقيد على نظام أبناؤنا في الخارج الذي أنهى دراسة الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي وكانت نتيجته اجتاز، ويرغب في استكمال دراسته بالفصل الدراسي الثاني بمدارس مصر، يعقد له امتحان تكميلي بمنهج الفصل الدراسي الأول وتحسب له الدرجة الكلية للمادة على الاختبارين التحريريين "الإختبار التكميلي للفصل الدراسي الأول واختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني".

- الطالب المصري العائد من الخارج المقيد على نظام أبناؤنا في الخارج بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول وكان متغيب عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يعقد له اختبار تكميلي للفصل الدراسي الأول مع المتخلفين.

وكذلك الطالب الذي يتغيب عن امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر من المواد الدراسية، يعقد له اختبار تكميلي في هذا الجزء في نهاية العام الدراسي عقب اختبار الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ويحصل على درجة الاختبار.

الطالب الذي تغيب عن المدرسة نتيجة لظروف سفره إلى الخارج وتم قيده على نظام أبناؤنا في الخارج، يوقف قيده بالمدرسة ولا يصعد إلى صف أعلى، ويطبق عليه أحكام القرار الوزاري 284 لسنة 2014 وقواعد إلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج.

وتتولى الإدارة التعليمية المختصة "قسم شئون الطلبة والامتحانات" وليس المدرسة إلحاق الطالب المصري العائد من الخارج بعد بحث حالته على كتاب إلحاق موجه إلى المدرسة المطلوبة، والمسموح بها الكثافة العددية بعد استيفاء كافة الإجراءات مع مراعاة شروط وقواعد القبول بالمدرسة في المرحلة التي يقبل بها.

- الطلاب الذين أدوا امتحان الدور الأول ضمن امتحانات أبناؤنا في الخارج ويؤدون امتحان الدور الثاني في مصر ببعض المواد، تقوم المديرية أو الإدارة التي أدى امتحان الدور الثاني بها بإستخراج نتيجة الطلاب كاملة بما فيها نتيجة مواد الدور الأول.

- الطلاب المصريين العائدين من الخارج المقيدين على نظام أبناؤنا في الخارج وأدوا امتحانات الصف الأول أو الثاني الثانوي العام وكانت نتيجتها اجتاز سواء كان على الفصل الدراسي الأول أو نهاية العام يتم حيالهم الآتي:

- إلحاقهم كطلاب منتظمين في مرحلة التعليم الثانوي العام على مدارس المصرية الرسمية في حال استيفاء شروط القبول الخاصة بالمجموع الكلي بمرحلة التعليم الثانوي العام حيتها "كلا حسب تنسيق محافظته"، وهم "الطلاب الحاصلين على شهادة الصف الثالث الإعدادي" سواء: شهادات ودرجات من داخل مصر - بيان تحديد مستوى من الإدارة التعليمية مدون به درجات - شهادة عربية معادلة بمثيلاتها في مصر ولهم مجموع اعتباري.

وفي كل الأحوال تطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم.

-الطلاب المصريون العائدون من الخارج المقيدون على نظام أبناؤنا في الخارج وتم حصولهم على شهادة الصف الثالث الاعدادي بنتيجة اجتاز ، وأدوا امتحانات الصف الأول أو الثاني الثانوي وكانت نتيجتهم اجتاز على نظام أبناؤنا في الخارج سواء كان في الفصل الدراسي الأول أو نهاية العام: يتم إلحاقهم كطلاب منازل في الصف الثاني لهم بمرحلة التعليم الثانوي العام على مدارس مصرية رسمية.

وفي كل الأحوال تطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم.

ولا يجرى امتحان تحديد مستوى للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الصف الثالث الاعدادي أو أي صف دراسي بمدارس المسار المصري، ويتم تسكينهم كطلاب منتظمين، وتنطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية.

حيث أن تلك المدارس مصرح لها بتدريس المنهج المصري من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، وتطبق كافة اللوائح والقرارات الوزارية المعمول بها داخل مصر.

ويجرى امتحان تحديد مستوى للطلاب المصريين العائدين من الخارج المقيدين على نظام أبناؤنا في الخارج والحاصلين على شهادة الصف الثالث الإعدادي (اجتاز) في نفس ذات العام والراغبين في الإلتحاق بمدارس التعليم الثانوي المختلفة ومدارس المتفوقين الثانوية كطلاب منتظمين، مع مراعاة الضوابط العامة المنظمة لإجراء امتحان تحديد المستوى.

أما الطالب المصري العائد من الخارج ومعه شهادة معادلة موثقة للفصل الدراسي الأول لا يعقد له اختبار تكميلي للفصل الدراسي الأول، وتحسب له الدرجة الكلية للمادة على الفصل الدراسي الثاني. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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