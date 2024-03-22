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رفع أسعار البنزين والسولار.. تعريفة الركوب لسيارات السرفيس و النقل الجماعي بالجيزة

03:23 م الجمعة 22 مارس 2024
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    محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس و النقل الجماعي الداخلية والخارجية (3)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس و النقل الجماعي الداخلية والخارجية (4)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس و النقل الجماعي الداخلية والخارجية (5)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس و النقل الجماعي الداخلية والخارجية (6)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس و النقل الجماعي الداخلية والخارجية (7)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس و النقل الجماعي الداخلية والخارجية (1)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس و النقل الجماعي الداخلية والخارجية (9)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس و النقل الجماعي الداخلية والخارجية (2)
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    محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس و النقل الجماعي الداخلية والخارجية (11)
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    محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس و النقل الجماعي الداخلية والخارجية (8)
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    محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس و النقل الجماعي الداخلية والخارجية (10)
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كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة وطبقًا للجداول المرفقة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح اللواء أحمد راشد، وفق بيان، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن اللجنة استقرت على زيادة تعريفة تحديد أجرة السرفيس والمركبات طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل يتراوح ما بين ١٠ الي 15 % .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

وكلف المحافظ، جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف وتعليقها في مكان واضح للمواطنين والسائقين.

وشدد، على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

ووجه المحافظ، الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد "راشد"، أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة:

على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453 .

اللواء أحمد راشد سيارات السرفيس الجيزة التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس

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