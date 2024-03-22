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بعد رفع أسعار البنزين والسولار.. مصير تذاكر قطارات السكة الحديد

01:57 م الجمعة 22 مارس 2024

القطارات السكة الحديد

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كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، مصير أسعار تذاكر القطارات بجميع المحافظات بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم الجمعة، إنه لا توجد أي تعليمات بشأن زيادة أسعار تذاكر القطارات حتى الآن.

وأضاف المصدر المطلع، أنه رغم استخدام السولار في تشغيل القطارات إلا أنه يتوقع عدم وجود زيادة في أسعار تذاكر القطارات.

وشدد المصدر، على أن زيادة أسعار تذاكر القطارات يأتي وفق توجيهات من وزارة النقل، وذلك نظرا لحساسية هذا المرفق الحيوي ودوره في تسيير حركة نقل الركاب في مصر.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

- بنزين 95 بسعر 13.50 جنيه/ لتر.

- بنزين 92 بسعر 12.50 جنيه/ لتر.

- بنزين 80 بسعر 11 جنيها/ لتر.

- السولار بسعر 10 جنيهات/ لتر.

- غاز تموين السيارات بسعر 6.50 جنيه/ م3.

- البوتاجاز بسعر 100 جنيه/ أسطوانة.

أسعار البنزين السولار تذاكر قطارات السكة الحديد

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