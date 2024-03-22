بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار.. تفاصيل زيادة تعريفة الركوب ورغيف العيش - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، اليوم الجمعة 22 مارس 2024، رفع سعر البنزين والسولار.

وبحسب قرار اللجنة، فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

وكشفت مصادر مُطلعة لمصراوي في تصريحات خاصة، أنه من المقرر ارتفاع تعريفة الركوب الجديدة بمواقف وسيارات الأقاليم، بعد رفع أسعار كلًا من البنزين والسولار.

وأضافت، أنه يتم إعلان الزيادة الجديدة من جانب المحافظين في كل محافظة فقط؛ لأنها الجهة المنوطة بهذا الأمر، وتُعقد حاليًا اجتماعات مكثقة وسيتم الإعلان عن التعريفة الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة.

من جانبه، كشف عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه وفق توجيهات رئاسية، لن تتحرك أسعار رغيف الخبز التمويني "المُدعم"، وذلك للأفران التي تعمل بالبنزين والسولار، على أن تتحمل الدولة فرق التكلفة.

وأوضح "غراب"، أن أسعار العيش السياحي والفينو سترتفع، وستعقد اجتماعات لتحديد الأسعار الجديدة؛ حيث من المتوقع زيادة أسعار العيش السياحي بقيمة تترواح من 25 لــ50 قرش.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة، بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم على أن تتحمل الدولة فرق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بالسولار أو الغاز.

وأعلنت محافظة القاهرة، منذ قليل، تعريفة الركوب وأجرة المواصلات الجديدة، والتي يبدأ تطبيقها اليوم تنفيذا لقرار زيادة أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات.

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