إعلان

BBC

السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى العاشر من رمضان

12:56 م الجمعة 22 مارس 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، وكبار قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

واستمع الرئيس السيسي، إلى خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور الشحات عزازي وتحدث فيها عن الذكرى الخالدة انتصار العاشر من رمضان وإرادة الله في عودة الحق وما سطره فيها أبطال القوات المسلحة الكثير من ملاحم البطولة والفداء لاستعادة أرض الوطن، ومشابهتها بذكرى غزوة بدر وأن الله مع المنكسرة قلوبهم وأن الله مع الخاشعين والمستمدين قوتهم من الله.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد المشير طنطاوي ذكرى العاشر من رمضان

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

تغطية خاصة - زيادة أسعار البنزين والسولار ورفع تعريفة الركوب بالمحافظات
عاجل - تراجع حاد في سعر الذهب اليوم الجمعة ببداية التعاملات
المكيف بـ13 جنيهًا.. زيادة جنيه في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
التذكرة تبدأ من 9 جنيهات.. ننشر زيادة أسعار الميني باص والنقل الجماعي بالقاهرة
بعد رفع أسعار الوقود.. مصير التعريفة الجديدة للركوب بالمحافظات