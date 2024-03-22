استعدادات محطات الوقود بعد قرار رفع سعر السولار والبنزين - (صور)

كتب - رمضان يونس:

رصدت عدسة "مصراوي" استعدادات بعض محطات الوقود مع العديد من السيارات، وذلك عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية برفع سعر البنزين والسولار.



وشلمت تسعيرة المواد البترولية، كافة أنواعها تماشيًا مع التغيرات العالمية، على أن يتم الإعلان رسميًا عن القرار بالتسعيرة الجديدة ، وذلك بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا بالبنزين، مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية اليوم الجمعة 22 مارس 2024، رفع سعر البنزين والسولار، وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين في السوق المحلية بدءا من صباح اليوم الجمعة الموافق 22 - 3 -2024 وفق بيان من وزارة البترول.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية.

وجاء في الجريدة مادة أولى يحدد سعر بيع لتر البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1100 قرش.

مادة ثانية- يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

مادة ثالثة- يحدد سعر اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1350 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

مادة رابعة- يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 1000 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة.

مادة خامسة يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالي:-

1000 قرش لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل الضريبة على القيمة المضافة.

1000 قرش لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة تموين السيارات شامل الضريبة على القيمة المضافة.

1000 قرش لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقي مستهلكي السولار شامل الضريبة على القيمة المضافة.