بعد زيادة أسعار البنزين.. تعليق مهم من نجيب ساويرس
علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على قرار لجنة التسعير بوزارة البترول برفع أسعار البنزين والسولار قائلا :- "كان من المفترض أن تُرفع أسعار بنزين 95 بنسبة أكبر من بنزين 92 .
وكتب رجل الأعمال نجيب ساويرس على منصة تويتر أن بنزين 95 كان من المفترض أن يزيد بنسبة أعلى لأن من يستعملة الطبقات الاجتماعية أصحاب السيارات الفارهة أما بنزين 92 كان من المفترض أن تكون الزيادة أقل.. بمعنى أن يزيد بنزين 95 3 جنيهات وبنزين 92 50 قرش بدلاً من جنيه.
سولار ١٠ ج بدلا من ٨:٥٠ ج— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 21, 2024
بنزين ٩٥ ١٣:٥٠ ج بدلا من ١٢:٥٠ ج
بنزين ٩٢ ١٢:٥٠ ج بدلا من ١١:٥٠ ج
انبوبه غاز منزلي ١٠٠ ج بدلا من ٧٥ ج
انبوبه غاز تجاري ٢٠٠ ج بدلا من ١٥٠ ج
المفروض ان بنزين ٩٥ يزيد بنسبة أعلى لان من يستعمله الطبقات الأغنى و السيارات الفارهة .. اما ٩٢ فالزيادة مفروض…
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