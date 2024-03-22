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BBC

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعليق مهم من نجيب ساويرس

03:05 ص الجمعة 22 مارس 2024

رجل الأعمال نجيب ساويرس

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علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على قرار لجنة التسعير بوزارة البترول برفع أسعار البنزين والسولار قائلا :- "كان من المفترض أن تُرفع أسعار بنزين 95 بنسبة أكبر من بنزين 92 .

وكتب رجل الأعمال نجيب ساويرس على منصة تويتر أن بنزين 95 كان من المفترض أن يزيد بنسبة أعلى لأن من يستعملة الطبقات الاجتماعية أصحاب السيارات الفارهة أما بنزين 92 كان من المفترض أن تكون الزيادة أقل.. بمعنى أن يزيد بنزين 95 3 جنيهات وبنزين 92 50 قرش بدلاً من جنيه.

رجل الأعمال نجيب ساويرس أسعار الوقود رفع أسعار بنزين 95 نسبة أكبر من بنزين 92 تويتر

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