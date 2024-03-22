22 صورة تكشف تعريفة المواصلات الحالية داخل القاهرة وإلى الأقاليم.. مصدر: الزيادة الجديدة خلال ساعات

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كتب- محمد نصار:



تبحث المحافظات على مستوى الجمهورية مصير أسعار أجرة سيارات السرفيس وأتوبيسات النقل العام والجماعي.

وأكد مصدر في تصريحات لمصراوي، أن كل محافظة ستعلن بيانا بتعريفة الركوب الجديدة وفقا لخطوط السير الداخلية والخارجية التي تربطها بالمحافظات الأخرى

وشدد المصدر على أنه سيتم تحديد نسبة زيادة في الأجرة ويتم ترجمتها إلى مبلغ مادي يضاف إلى التسعيرة الحالية.

يأتي ذلك بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين بقيمة 1 جنيه والسولار بقيمة 175 قرشا وكذلك غاز تموين السيارات.

وتم اتخاذ إجراءات تصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا من يوم الجمعة 22 / 03 / 2024 على النحو التالي:

البنزين 95 13.50 جنيه/ لتر.

البنزين 92 12.50 جنيه/ لتر.

البنزين 80 11 جنيها/ لتر.

السولار 10 جنيهات/ لتر.

غاز تموين السيارات 6.50 جنيه/ م3 .

البوتاجاز 100 جنيه/ أسطوانة.

وفي هذا الإطار ينشر مصراوي تعريفة الركوب الحالية في القاهرة والتي يمكن للمواطنين الرجوع إليها لمعرفة قيمة ونسبة الزيادة في التعريفة الرسمية المعتمدة من المحافظة وفق آخر قرار برفع سعر السولار خلال مايو 2023.