بشرى لموظفي القطاع الخاص.. قانون العمل الجديد يشمل موعد الثبيت

كتب- عمرو صالح:

كشف محمد فراج المحامي الامتيازات التي تضمنها "قانون العمل الجديد" الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، موضحًا أن القانون حفظ حقوق العامل بالمؤسسة والتي يأتي أبرزها موعد تعيين الموظف داخل مؤسسته ومدة التعاقد.

وأوضح "فراج"، لمصراوي، أن قانون العمل الجديد ضمن بند واضحًا لتحول العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد مرور 4 سنوات بدلًا من 6 سنوات.

وتابع المحامي: مشروع قانون العمل الجديد تضمن العديد من المميزات منها إلغاء «استمارة 6»، وعدم فصل العامل بشكل مباشر من صاحب العمل إذ نص القانون على ضرورة اللجوء للمحكمة العمالية وذلك لكبح الفصل التعسفي.

ياتي بعد أن وافق مجلس الشيوخ على القانون والمعروض حاليا على مجلس جيث ينظم القانون علاقة العاملين بالمؤسسة ويحفظ حقوق كل منهما تجاه الآخر.