زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة



قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار البنزين بأنواعه بقيمة جنيه واحد.

وأوضحت اللجنة، أن الزيادة تأتي تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، لتصبح الأسعار الجديدة 11 جنيها للتر البنزين 80، و12.50 جنيه للتر البنزين 92، و13.50 جنيه للتر البنزين 95.

وقررت اللجنة رفع سعر السولار عند 10 جنيهات للتر، بالإضافة لزيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك إلى 100 جنيه.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار، في الوقت الذي أصدر وزارة البترول بياناً بخصوص تفاصيل قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

ويقدم مصراوي تغطية خاصة لقرار رفع أسعار البنزين والسولار وتأثير القرار على أسعار السلع والمواصلات خلال الفترة المقبلة.

لمتابعة التغطية الخاصة (اضغط هنا)



